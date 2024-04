Lieto fine a Battipaglia: è stato ritrovato Fabio Vicinanza che, ieri pomeriggio, aveva fatto perdere le sue tracce pomeriggio. A lanciare l'allarme sui social, il fratello Dario che aveva chiesto aiuto per ritrovare l'uomo che, in serata, è stato finalmente rintracciato. Sospiro di sollievo per la famiglia Vicinanza e per tutta la comunità.