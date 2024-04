Scomparso dal 18 marzo: Giacomo è stato ritrovato a Brescia, notizia confermata

E' stato ritrovato in buone condizioni di salute, Giacomo Schiavo, il 41enne di Montecorice scomparso dal 18 marzo scorso. L'uomo è stato rintracciato in una mensa per persone in difficoltà, a Brescia.

Il lieto fine

Anche la trasmissione Chi l’ha visto? si era interessata al caso e questa mattina era circolata la notizia del ritrovamento, inizialmente smentita ed ora confermata. Sospiro di sollievo per la comunità.