"Siete troppi": i sindacati lasciano la riunione a Palazzo di Città, è bufera

Oggi a Salerno, a Palazzo di Città si sarebbe dovuto svolgere un incontro tra funzonari e organizzazioni sindacali. Dopo l'appuntamento fissato, le delegazioni sindacali si sono recate negli Uffici del Settore Affari Finanziari, luogo deputato all'incontro.

La sorpresa

"Dopo la vana attesa di quasi un'ora - scrivono in una nota - il Direttore del Settore Ragioneria Lupacchini e il Direttore del Settore Personale Mea, hanno comunicato che la riunione doveva svolgersi in forma ristretta alla presenza di un'unica rappresentanza per ogni sigla sindacale. Pertanto si è verificata la grave pretesa che la Parte Pubblica potesse stabilire unilateralmente con quale rappresentanza sindacale confrontarsi, in spregio ai dettami previsti dalla Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori). Con stupore le organizzazioni sindacali hanno appreso testualmente dal Dirigente Lupacchini che gli stessi non avevano tempo da perdere e hanno abbandonato i corridoi del Comune di Salerno. I sindacari rilevano che la mancanza di una delega al Personale all'interno della Giunta Comunale rappresenti un ulteriore elemento di sottovalutazione delle problematiche riguardanti i dipendenti nonché dell'assetto complessivo dell'Ente, che si ripercuote inesorabilmente sui servizi offerti alla cittadinanza a causa anche dell'endemica carenza di personale, nonostante le ultime assunzioni di settembre 2021. Gli atteggiamenti assunti oggi dalla Parte Pubblica determinano un forte stato di tensione che non può che determinare la dichiarazione dello stato di agitazione di tutto il personale dipendente".,

La reazione

"Quanto è successo al Comune di Salerno è vergognoso e non ha precedenti. Non si possono trattare i lavoratori ed i loro rappresentanti in questo modo. Ecco perché invito le maestranze a non effettuare più ore di straordinario fino a quando non ci saranno chiarimenti in merito". Così Angelo Rispoli, segretario della Csa Salerno, commenta quanto successo oggi a Palazzo Guerra, dove la riunione prevista con le Rsu è stata rinviata. "Non si può accettare la seguente frase: non ho tempo da perdere. Allora noi non abbiamo tempo per gli straordinari. I lavoratori meritano rispetto". Duro anche Angelo Napoli, segretario aziendale della Csa provinciale al Comune di Salerno. "Offesa la professionalità dei lavoratori. Le organizzazioni sindacali non si faranno intimidire da questi atteggiamenti. Questo è emblematico di quanto sta succedendo a Palazzo Guerra".