Riutilizzo spazi ex tribunale: riunione in Provincia

Tavolo istituzionale dedicato al riutilizzo degli spazi dell'ex tribunale di Salerno presso la Sala Giunta di Palazzo Sant’Agostino a Salerno. L'appuntamento è fissato per mercoledì 31 agosto alle ore 9.30. Una riunione che fa seguito a quella tenutasi nei mesi scorsi e che si pone l'obiettivo di proseguire il dibattito sulla destinazione da dare alla struttura collocata in pieno centro cittadino.

I partecipanti

Parteciperanno all’incontro il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il Presidente dell’ordine degli Avvocati di Salerno Silverio Sica, il delegato agli enti istituzionali dell’università di Salerno prof. Francesco Amoretti, l’assessore alle attività produttive della Regione Campania Antonio Marchiello, il Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio Mario Palagreco, il Responsabile Provinciale Rosario Bigliardo. Dopo la riunione è previsto un sopralluogo presso la sede dell’ex tribunale di Salerno.