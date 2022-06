Celano incontra i balneatori: "Litorale di Salerno nel degrado più assoluto"

Il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Roberto Celano, ha incontrato alcuni operatori della balneazione e della cantieristica salernitani per fare il punto sulle maggiori problematiche del settore. Al centro delle denunce degli operatori “l’assoluto degrado in cui versa il litorale cittadino per l’assenza della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per la fatiscenza dei servizi”.

La denuncia

Nel mirino di Celano anche Salerno Pulita: “Si pretende che operatori turistici che pagano decine di migliaia di euro di Tari possano controllare la correttezza del conferimento da parte delle migliaia di utenti che affollano gli stabilimenti. Certamente l’amministrazione con la collaborazione degli operatori può e deve procedere ad una più capillare informazione negli stabilimenti sulle modalità con cui si procede alla differenziazione dei rifiuti, incentivando comportamenti più civili da parte dei bagnanti. Non si può però certo pretendere che imprenditori che pagano somme esorbitanti per un servizio inefficiente costringano poi i dipendenti a mettere le mani tra i rifiuti per differenziare ulteriormente e porre riparo adatteggiamenti censurabili ma che, purtroppo, sono solo limitabili con una corretta informazione”. “L’Amministrazione – conclude Celano - ovrebbe sostenere attività che rappresentano il fiore all’occhiello dell’imprenditoria turistica locale e non solo considerarle come contribuenti a cui attingere, con voracia, le risorse necessarie a foraggiare un sistema vergognoso attraverso una tassazione esasperante”.