Codici, livido sospetto sulla testa: "Fare luce sulla morte della donna di 76 anni a Roccadaspide"

Un livido sulla testa, un sospetto su cui è doveroso fare piena luce. Per questo motivo, l’associazione Codici, impegnata da anni con azioni legali per tutelare i pazienti vittime di malasanità, ha deciso di intervenire con un esposto alla Procura sul decesso della donna di 76 anni di Castelcivita all’ospedale di Roccadaspide, in provincia di Salerno.

La denuncia

“Al momento – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – non ci sono gli elementi per dire se si tratti di un caso di malasanità, quel che è certo è che c’è un aspetto da chiarire. Ci riferiamo al livido sulla testa della donna notato dai parenti, che hanno deciso di sporgere denuncia ai Carabinieri. Il dubbio, ed anche il timore, è che possa essere dovuto ad una caduta durante la degenza in ospedale. Abbiamo deciso di presentare un esposto affinché venga approfondito e chiarito questo punto”. La donna era stata portata in ospedale in seguito ad un malore. Eseguiti gli accertamenti, è stata dimessa, ma dopo alcuni giorni ha accusato un dolore al petto ed è stata quindi trasportata nuovamente al nosocomio, dove è stata ricoverata. Durante la permanenza in ospedale, la donna è deceduta. Codici è impegnata da anni nel combattere la malasanità. È possibile rivolgersi all’associazione per fare una segnalazione o richiedere assistenza telefonando al numero 06.55.71.996 oppure scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.