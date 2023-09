Coldiretti ricalcola assegno invalidità di una pensionata: recuperati 5mila euro

Ancora un intervento di Epaca Coldiretti, a Roccadaspide. Questa volta gli operatori hanno fatto ricalcolare un assegno ordinario di invalidità di una pensionata a cui non erano stati conteggiati i periodi di malattia; oltre agli arretrati di 5133 euro le è aumentato l'assegno mensile di circa 70 euro.

Il commento

“Non è la prima volta che accade – commenta il direttore Enzo Tropiano – e questo grazie al lavoro quotidiano e certosino di analisi delle posizioni assicurative e delle situazioni pensionistiche degli assistiti che porta al recupero di importi significativi, tanto più preziosi in un periodo così difficile. L’importanza è ancora maggiore perché riferito per lo più a persone con importi di pensione modesti che, senza l’intervento del patronato della Coldiretti, avrebbero continuato a percepire la propria pensione senza sapere che la stessa, in qualche caso da anni, come accaduto in questa circostanza, era pagata con importi non corretti”.