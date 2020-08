Giovane senza precedenti arrestato per spaccio: in auto 100 grammi di marijuana

Beccato con la droga nell'auto, giovane finisce agli arresti domiciliari. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione di Roccadaspide, nei confronti di un 29enne senza precedenti.

L'arresto

Il giovane è stato sottoposto a controllo a bordo della propria auto, durante un normale controllo su strada. All'interno, aveva nascosto 110 grammi di marijuana. Da lì, come da prassi, i militari hanno svolto una perquisizione in casa del ragazzo, dove sono stati sequestrati ulteriori 60 grammi della medesima sostanza stupefacente. Il 29enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e posto agli arresti domiciliari, come deciso dal giudice al termine del giudizio per direttissima.