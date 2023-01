Anziana scopre ladri in casa e li mette in fuga, paura a Roccadaspide

Una donna di 70 anni è riuscita a mettere in fuga una banda di ladri, pronta a rubare in casa propria. L'episodio risale a martedì, a Roccadaspide

L'indagine

L'anziana aveva udito dei rumori in una stanza, sorprendendo poi i ladri dopo poco. Il gruppo - come riporta InfoCilento - si è dato alla fuga, con tanto spavento invece per la donna, che ha poi provveduto a denunciare l'episodio ai carabinieri. Si indaga sull'accaduto, ora, per verificare se si tratti della stessa banda che ha colpito nei mesi scorsi nelle zone vicine.