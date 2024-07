Guida senza patente e assicurazione, con un oggetto pericoloso: straniero denunciato

Polizia Municipale di Roccadaspide in azione: è stato fermato un giovane senegalese con il permesso di soggiorno scaduto, alla guida di un’auto senza aver conseguito la patente. Il veicolo per giunta aveva l'assicurazione scaduta. Il giovane è stato perquisito presso il comando e sorpreso in possesso di un oggetto potenzialmente pericoloso.

Dunque, oltre al sequestro del veicolo e ad una sanzione di settemila euro, lo straniero è stato denunciato.