Un'ordinanza di custodia cautelare in arresti domiciliari è stata eseguita dai Carabinieri della Stazione di Roccadaspide nei confronti di un uomo di 37 anni, accusato di atti persecutori verso la sua ex compagna. La misura è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura.

Le indagini

Secondo le accuse, il 37enne si sarebbe reso responsabile di continue minacce, pedinamenti e percosse nei confronti della ex compagna.