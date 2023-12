Controlli antidroga: nuovi arresti a Pontecagnano Faiano e Roccadaspide

Continuano i controlli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel salernitano. A Roccadaspide, i carabinieri hanno arrestato un uomo, I.M le sue iniziali, perché trovato in possesso di 482 grammi di hashish suddivisi in cinque panetti. A Pontecagnano Faiano, invece, uno straniero, K.M le sue iniziali, è stato sorpreso con un involucro in cellophane contenente 32 grammi di hashish.