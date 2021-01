Roccadaspide, Strianese sui numerosi lavori di messa in sicurezza stradale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Provincia di Salerno ha realizzato vari interventi di miglioramento della sicurezza stradale e altri sono in corso d’opera nel comune di Roccadaspide, in particolare sulla SP 11/b, sulla SR ex SS 488, sulla SP 414, sulla 419 (innesto SP 88 - Innesto SP 258), sulla SP 258 (innesto SP 11 - Innesto SR ex SS 488). In fase di prossimo avvio altri lavori sulla SP 414 e sulla SP 444. “Voglio elencare nel dettaglio - dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese - tutti i lavori che la Provincia di Salerno ha già realizzato e altri in fase di realizzazione nel comune di Roccadaspide. Evidentemente alcuni amministratori sono distratti e non ricordano bene, per cui un promemoria puntuale sicuramente aiuta a ricostruire la memoria. Inizio dal 2018, a fine anno, abbiamo realizzato sulla S.P n. 258 (Inn. SP 11 - Inn. SR ex SS 488) lavori di consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale e rifacimento segnaletica per un importo di € 40.000. Sempre a fine 2018, sulla S.P n. 419 (Innesto SP 88 - Innesto SP 258), stessa cosa: cioè abbiamo provveduto al consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale e rifacimento parte della segnaletica orizzontale, per un importo di € 40.000. Nel luglio 2019 poi abbiamo realizzato lavori di fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso sul tratto stradale della SP 414 al km 14+400 ca, per un importo di circa € 14.500.Ora sono in corso d’opera i lavori per la messa in sicurezza a seguito di movimenti franosi e smottamenti sulla S.R. ex S.S. 488, per un importo complessivo di circa € 800.000, suddiviso fra Roccadaspide e Aquara. Come pure stanno proseguendo i lavori di ripristino della viabilità sulla SP 11/b al km 17+300 in Località Acquaviva per un importo di circa € 40.000. Nello specifico, ad oggi, abbiamo realizzato la ricostruzione del tombino stradale sprofondato ed il consolidamento delle scarpate a valle e a monte della strada franate in seguito agli eventi alluvionali del dicembre del 2019. Lo scorso 18 gennaio abbiamo realizzato la regolarizzazione del sottofondo stradale, per cui ad avvenuto assestamento sarà realizzato l'asfalto. Ovviamente i 5 interventi finora elencati sono tutti ricadenti nel comune di Roccadaspide. Sempre nello stesso comune ricadono anche i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile sulla SP 414 e sulla SP 444, la cosiddetta variante di Roccadaspide alla SS 166. Il progetto è pronto e sarà realizzato appena verrà finanziato a breve. Rientra fra gli Accordi Quadro e l’importo complessivo è di circa € 98.000,00. I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. Naturalmente non ci fermiamo e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete di tutte le nostre comunità. Insomma non mi sembra proprio che a Roccadaspide la Provincia sia assente.”