Tragedia a Roccadaspide: agricoltore trovato morto in un uliveto

Tragedia, questa mattina, a Roccadaspide, dove un agricoltore di 64 anni è stato trovato morto in un uliveto in località Isca. Dell’uomo non si avevano notizie, pare, dalla giornata di ieri.

Le indagini

Sembra che sia deceduto a causa di un malore che lo avrebbe colpito mentre era alla guida del suo trattore. L’altra ipotesi è che sia rimasto vittima di un incidente. A dare l'allarme alcuni vicini. La dinamica non è ancora chiara. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.