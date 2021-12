Picchiato dopo una lite furibonda: 54enne di Roccadaspide finisce in ospedale

Momenti di tensione a Roccadaspide, dove un 54enne è stato picchiato da un’altra persona al termine di una lite furibonda verificatasi nel cuore della notte.

La corsa in ospedale

L’uomo è stato condotto da un amico al locale ospedale per le prime cure e poi trasportato, in ambulanza, al nosocomio di Eboli dov’è tuttora ricoverato nel reparto di Chirurgia. Dai primi accertamenti, sembra che abbia riportato diverse fratture al volto e un trauma al torace. E’ probabile che sarà sottoposto ad un intervento chirurgico. Intanto, sono stati informati i carabinieri anche se, al momento, non sarebbe stata presentata formale denuncia sull’accaduto.