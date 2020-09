Ucciso per dei lavori da 50 euro, Cassazione conferma condanna a 14 anni

E' stata confermata la condanna ai danni di F.N. , giudicato colpevole per l'omicidio del 67enne Vincenzo Caruso, avvenuto a Roccagloriosa il 29 novembre 2016. Il quarantenne rumeno in primo grado aveva scelto il rito abbreviato, per poi essere condannato a 14 anni di carcere.

L'appello e la Cassazione

I giudici di secondo grado avevano poi confermato la condanna, così come la Suprema Corte, che ha reso esecutiva la sentenza. Stando alle accuse, i due avevano discusso sul mancato pagamento di 50 euro dovuti dalla vittima per dei lavori effettuati sulla sua auto, una Fiat Punto. Secondo gli avvocati della famiglia, l'imputato non avrebbe mai eseguito quei lavori.