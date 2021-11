Roccapiemonte, avviati i lavori di demolizione della "Multitask"

Sono iniziati i lavori di demolizione del deposito della Multitask Service di via Piedirocca a Roccapiemonte, incendiatosi nel dicembre del 2019. Nei mesi scorsi erano stati effettuati sopralluoghi e indagini da parte di tecnici specializzati, per giungere ad una soluzione definitiva per l’abbattimento completo della struttura.

L'annuncio

I tecnici del Comune di Roccapiemonte ed in particolare il sindaco Carmine Pagano e il vice sindaco Alfonso Trezza - fanno sapere dal Municipio - "hanno seguito in maniera minuziosa l’evolversi della vicenda al fine di garantire che l’intervento venisse realizzato nella massima sicurezza per persone e cose".