Lite per gelosia, ragazzina picchiata dalle amiche finisce in ospedale

L'aggressione si è verificata, venerdì sera, in Piazza Aldo Moro a Roccapiemonte. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri

Una banale lite tra ragazzine degenera in aggressione. E’ quanto sarebbe accaduto, venerdì sera, a Roccapiemonte, dove una dodicenne originaria di Nocera Inferiore, che si trovava in Piazza Aldo Moro insieme ad alcune amiche, è stata improvvisamente presa a calci e pugni per motivi in corso di accertamento.

Le indagini

La giovane in lacrime è riuscita a divincolarsi e ad i genitori, che l’hanno prontamente raggiunta per soccorrerla e trasportarla all’ospedale “Umberto I”, dov'è stata prima medicata e poi dimessa. Su quanto accaduto, intanto, sono in corso le indagini dei carabinieri, i quali sono al lavoro per riuscire a risalire all’identità delle componenti del gruppo. Sembra che a scatenare la violenta lite sia stata la gelosia per un ragazzino conteso.