Due sorelline bullizzate in strada a Roccapiemonte: nei guai tre ragazzine minorenni

Ancora un episodio di violenza tra minori a Roccapiemonte. Questa volta nel mirino di tre bulle sono finite due sorelline di appena 12 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la mattina di domenica 2 ottobre, le due dodicenni erano in Piazza Aldo Moro quando, improvvisamente, sono state avvicinate da diverse ragazzine che avrebbero iniziato ad insultarle e a spintonarle.

L'aggressione

Una delle due, per difendere l’altra, sarebbe stata spinta a terra e colpita alle spalle. Entrambe, successivamente, sono state portate in ospedale dai genitori per ricevere le cure mediche del caso. Intanto, dopo i primi accertamenti, i militari dell’Arma sono riusciti a risalire ad almeno tre delle possibili bulle, una delle quali ha 14 anni mentre le altre avrebbero un’età inferiore. Le indagini sono tuttora in corso.