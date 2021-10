Roccapiemonte: apre il centro Polifunzionale per Minori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Sindaco Carmine Pagano e il Consigliere Comunale con delega alle Politiche Sociali Valeria Pagano comunicano che domani, giovedì 21 ottobre 2021, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, si terrà l’Open Day per l’apertura del nuovo Centro Polifunzionale per Minori del Comune di Roccapiemonte, sito in via della Fratellanza nei rinnovati locali del Centro Sociale. La gestione del servizio è affidata alle Cooperative Esculapio ed Hamal che accoglieranno i minori appartenenti al territorio comunale che saranno impegnati in attività socio-educative, ludiche e ricreative come laboratori, animazione sociale, uscite esterne e campi estivi, sostegno scolastico ed extrascolastico, attività sportive e ludiche, sostegno educativo alle famiglie. Inoltre, è stato predisposto un servizio giornaliero di trasporto gratuito.

“Quella di domani è una giornata importante, perché il Centro Sociale torna ad accogliere i bambini della nostra città e il Centro Polifunzionale per Minori si candida a diventare cuore pulsante per le attività socio educative dei nostri piccoli, con numerose iniziative curate dalle cooperative che si occupano del servizio. Questa Amministrazione si conferma attentissima ai problemi sociali, alle esigenze della propria popolazione, fornendo il suo massimo impegno per migliorare i servizi per i cittadini, specie quelli delle fasce più deboli” hanno detto il Sindaco Carmine Pagano e il Consigliere Valeria Pagano.