Tenta di strangolare un'amica dentro casa: arrestato 34enne

Avrebbe tentato di strangolare un’amica, al culmine di un litigio, all’interno della sua abitazione. Per questo un 34enne, residente a Roccapiemonte, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

L'intervento dei militari

Tempestivo, nei giorni scorsi, l’intervento dei carabinieri di Bracigliano che, dopo aver ricevuto una segnalazione, sono giunti dinanzi all’abitazione e, dopo aver forzato la porta d’ingresso, sono riusciti a mettere in salvo la donna che, successivamente, è stata condotta dai sanitari del 118 all’ospedale di Nocera Inferiore per gli accertamenti di rito. Per il 34enne, originario della Puglia, invece, sono scattate le manette e la reclusione in carcere.