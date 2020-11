Avvocato attirato in campagna e picchiato da un conoscente: denunciato dai carabinieri

Avvocato aggredito e pestato con una mazza da baseball, denunciato un uomo di 60 anni per lesioni. L'indagine dei carabinieri di Castel San Giorgio riguarda quanto accaduto lunedì scorso, alle 17, quando l'avvocato Roberto Lambiase, di Roccapiemonte, è stato aggredito da un suo conoscente.

L'indagine

Trenta i giorni di prognosi refertati in ospedale, dai medici, che avevano soccorso Lambiase, giunto in ospedale al Ruggi con un'ambulanza del 118, chiamata da un passante che lo aveva individuato in strada, visibilmente ferito. Il legale, quel giorno, era andato a visionare un fabbricato in collina insieme ad un conoscente. Giunti in un luogo isolato, l'avvocato - che nel frattempo aveva preso la strada del ritorno, insospettito dalla zona stessa - era stato colpito alle spalle con una mazza da baseball. Poi era stato aggredito alle spalle da quello stesso conoscente, ora individuato e denunciato a piede libero per lesioni. In casa gli sono state anche sequestrate delle armi. L'indagine prosegue, ora, per ricostruire il movente di quella violenza. La vittima era stata attirata dal suo stesso aguzzino, che gli aveva chiesto un parere legale su di un fabbricato.