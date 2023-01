Banconote ritrovate in strada a Roccapiemonte: si cerca il proprietario

Curiosità a Roccapiemonte, dove una donna ha rinvenuto per strada delle banconote e le ha consegnate alla Polizia Municipale. Il fatto risale al 20 gennaio scorso, ma la notizia si è diffusa soltanto nelle ultime ore. Un gesto onesto e lodevole da parte della cittadina. Ora il comandante Pannullo, che guida i caschi bianchi, ha depositato le banconote in una apposita struttura, in attesa che il proprietario vada al Comando a reclamarle.

La comunicazione del rinvenimento del denaro – come prevede la legge – è stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune. Deve essere visibile per due domeniche successive e restare affissa ogni tre giorni. Dopo un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, ciò che è stato ritrovato apparterrà alla persona che l'aveva trovato.