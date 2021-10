Stop allagamenti a Roccapiemonte: parte la bonifica dei canali

E’ stato il sindaco Carmine Pagano a seguire in prima persona gli interventi di pulizia dei canali del Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno presenti sul territorio di Roccapiemonte. Il primo cittadino si è portato in particolare presso il canale Zanardelli situato in via della Fratellanza ed ha controllato quello di via San Nicola (località Casali) per accertarsi che i lavori venissero conclusi in tempi rapidi.

I lavori

Dopo l’incontro dell’altro giorno che il sindaco Pagano e il consigliere Sabato Grimaldi hanno tenuto con il Commissario del Consorzio D’Angelo e i tecnici dell’Ente Consortile, quella di oggi è stata una giornata importantissima per la mitigazione del rischio allagamenti a Roccapiemonte. Presso l’impianto di sollevamento di via della Fratellanza sono state ripulite e riattivate le pompe inattive, così come è stata effettuata una revisione del sistema elettrico. Ciò permetterà un ottimale deflusso delle acque, evitando inondazioni in via Roma, via Savasta e tutta l’area circostante. Sono iniziati oggi e proseguiranno nei prossimi giorni i lavori di pulizia del canale Zanardelli e di quello in via San Nicola a Casali.

Il sindaco Pagano: