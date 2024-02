Dramma nel salernitano: anziana trovata morta in casa dopo dieci giorni

Dolore a Roccapiemonte, dove il cadavere di un’anziana è stato rinvenuto all’interno della sua abitazione. La donna, non sposata e senza figli, era deceduta da almeno una decina di giorni.

Il dramma

A fare l’amara scoperta, dopo aver forzato la porta d’ingresso, sono stati i vigili del fuoco, allertati da alcuni vicini di casa che non riuscivano più a mettersi in contatto con lei. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e il medico legale che ha accertato le cause naturali del decesso.