Roccapiemonte, al via la pulizia delle caditoie: "Preveniamo rischio allagamenti"

Hanno preso il via ieri mattina i lavori di disostruzione e pulizia delle caditoie stradali sul territorio di Roccapiemonte da parte degli operai del Consorzio Campale Stabile.

Gli interventi

Oltre alla disostruzione è stato effettuato anche il lavaggio di piazza Zanardelli. Gli operatori hanno provveduto ad effettuare la pulizia delle caditoie otturate in via Pascarelli, via Gioacchino Salvati, piazza Polichetti, via Calvanese, via della Pace, piazza Aldo Moro, nei prossimi giorni verranno realizzati altri interventi. “Con l’arrivo delle prime piogge, abbiamo anticipato il già programmato lavoro di pulizia delle caditoie, effettueremo in questo periodo sopralluoghi su tutto il territorio di Roccapiemonte monitorando la situazione. Ai cittadini chiediamo collaborazione per segnalare eventuali problematiche” hanno dichiarato il sindaco Pagano e l’assessore Bruno