Roccapiemonte aderisce alla campagna “No mozziconi a terra” di Striscia la Notizia

Continua l’impegno per una città più pulita da parte dell’Amministrazione Comunale di Roccapiemonte, guidata dal Sindaco Carmine Pagano. La Giunta Comunale ha infatti proposto di deliberare l’adesione alla campagna nazionale denominata “No mozziconi a terra” promossa dal programma televisivo di Canale 5 “Striscia la Notizia”. Un progetto seguito nei dettagli dal Consigliere Comunale con delega al decoro urbano Valentina Galotto e che punta a contrastare il diffuso malcostume di gettare a terra uno dei materiali più inquinanti al mondo, cioè le cosiddette “cicche di sigarette” al cui interno è possibile riscontrare la presenza di nicotina, benzene, gas tossici (per esempio l’ammoniaca) composti radioattivi, acetato di cellulosa, la materia plastica di cui è costituito il filtro. Nonostante la presenza di una legge con la prevista sanzione amministrativa –pecuniaria che va dai 60 ai 300 euro per i trasgressori (cioè coloro che abbandonano i mozziconi a terra o su spiagge e nelle acque pubbliche), vista l’assenza di controlli, è nata l’iniziativa di sensibilizzazione promossa dal telegiornale satirico di Antonio Ricci. Il Comune di Roccapiemonte non solo ha proposto di aderire alla campagna nazionale “No mozziconi a terra” ma ha in serbo altre iniziative a margine. «Non appena investita dell’importante delega al decoro urbano dal Sindaco Pagano, proposi di avviare una serie di iniziative per rendere la città più pulita e vivibile e tra queste di aderire alla campagna di Striscia la Notizia con il chiaro intento in primo luogo di sensibilizzare le coscienze dei nostri concittadini rispetto ad una problematica attualissima e di cui la nota trasmissione televisiva si sta occupando da tempo. Purtroppo, è molto diffusa l’abitudine – ha dichiarato il Consigliere Valentina Galotto – di gettare a terra le cicche delle sigarette, un comportamento dettato dalla mancanza di senso civico, ma anche dall’istinto, senza la consapevolezza dei gravi danni arrecati all’ambiente e alla nostra salute. Fin dalle prossime settimane partiranno iniziative concrete per ridurre l’impatto ambientale di questa tipologia di rifiuto nella città di Roccapiemonte. Inoltre, lanceremo una specifica campagna informativa e, contemporaneamente, saranno intensificati i controlli da parte della Polizia Municipale. L’idea poi è quella di installare appositi raccoglitori nelle piazze di Roccapiemonte e di distribuire ai cittadini dei “porta cicche tascabili”, così da affrontare seriamente il problema e nell’ottica di una città sempre più pulita e vivibile». Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Carmine Pagano che ha così commentato: «Non posso che essere orgoglioso dell’atteggiamento di assessori e consiglieri comunali, sempre attenti e attivi per il bene della comunità di Roccapiemonte. L’emergenza Coronavirus non ha bloccato iniziative ed idee dei validi collaboratori che mi affiancano. Aderire gratuitamente alla campagna “No mozziconi a terra”, senza alcun impegno di spesa per l’Ente, è un altro passo per dimostrare la nostra volontà di modificare abitudini sbagliate e attraverso Striscia la Notizia comunicheremo i risultati raggiunti entro tre mesi dall’avvio del progetto”.