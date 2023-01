Casa dell'acqua ripristinata a Roccapiemonte, l'annuncio del sindaco

Il Sindaco Carmine Pagano e l'Assessore all'ambiente e e acquedotto Annabella Ferrentino hanno counicato ai cittadini che è nuovamente funzionante e utilizzabile la Casa dell'Acqua in viale Berlinguer.

L'intervento

A breve sarà ripristinato il secondo erogatore, così da poter garantire un servizio ancora piu' efficiente. "Da qualche settimana la Casa dell'Acqua non era fruibile dalla popolazione, a causa di un guasto ai sistemi di erogazione. Adesso, dopo un primo intervento del gestore Acquatec Srl, sarà possibile utilizzare l'acqua della casetta che, è bene ricordarlo, era una delle cattedrali nel deserto ereditate dagli amministratori precedenti ed inaugurata e messa per la prima volta in funzione nel 2020 grazie alla caparbietà e all'impegno di questa Amministrazione" hanno dichiarato il Sindaco Pagano e l'Assessore Ferrentino.