Roccapiemonte, inaugurato centro polifunzionale per anziani

Inaugurato stamane il nuovo centro polifunzionale per anziani di Roccapiemonte. A gestire lo spazio sarà la cooperativa sociale Noi, in collaborazione con l'ufficio Politiche Sociali del Comune.

Le parole del sindaco

Presente all'inaugurazione il sindaco, Carmine Pagano: "Sono spazi che ci riportano a grandi passi verso la normalità, dopo il lungo periodo della pandemia fatto di restrizioni e difficoltà. Per i nostri "nonnini" abbiamo messo in campo uno sforzo eccezionale", tentando di far sentire sempre la nostra vicinanza".