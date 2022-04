Roccapiemonte, documenti gratuiti per i cittadini con il portale Anpr

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Certificati anagrafici a portata di clic. E gratuiti. Continua la “rivoluzione” telematica nelle Amministrazioni Pubbliche al fine di agevolare la fruizione di documenti, con una diminuzione dei tempi per l’ottenimento degli stessi, evitando file ed attese agli sportelli, insomma migliorando i servizi per i cittadini. Gli Uffici Servizi alla Persona e Servizi Demografici del Comune di Roccapiemonte segnalano che sul portale ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) fino al 31.12.2022 i cittadini interessati possono richiedere gratuitamente, quindi senza imposta di bollo, le certificazioni anagrafiche. Il servizio consente anche la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati, con la possibilità di scaricarlo in formato pdf o riceverlo via mail. Il servizio è usufruibile attraverso SPID, CIE e CNS e consente di ottenere, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:

· Anagrafico di nascita

· Anagrafico di matrimonio

· di Cittadinanza

· di Esistenza in vita

· di Residenza

· di Residenza AIRE

· di Stato civile

· di Stato di famiglia

· di Stato di famiglia e di stato civile

· di Residenza in convivenza

· di Stato di famiglia AIRE

· di Stato di famiglia con rapporti di parentela

· di Stato Libero

· Anagrafico di Unione Civile

· di Contratto di Convivenza

Sul portale https://www.anagrafenazionale.interno.it/, accessibile anche tramite il link diretto presente sul sito Istituzionale del Comune di Roccapiemonte, i cittadini oltre a poter autonomamente chiedere ed ottenere le certificazioni anagrafiche possono verificare i dati anagrafici personali e delle proprie famiglie, richiedere autocertificazioni, richiedere rettifica dati ed a breve anche il cambio di residenza.