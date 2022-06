Tormentata e minacciata dai vicini, aggredita insieme ai figli a Roccapiemonte

Episodio di violenza a Roccapiemonte. I fatti risalgono alla fine di maggio, quando una madre e i suoi due figli sarebbero stati aggrediti, per l’ennesima volta, dai vicini di casa per futili motivi. La donna, infatti, è stata obbligata a lasciare la sua abitazione e a rinunciare finanche ad un lavoro, per via dei tormenti che sarebbe stata costretta a subire proprio da parte dei vicini.

Il fatto

In quella casa vi era ritornata a fine maggio, ma soltanto per prendere le ultime cose quando, improvvisamente, è stata aggredita insieme ai figli da un gruppo di persone, che le avrebbero rubato anche documenti personali e vari oggetti che custodiva in auto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno medicato la malcapitata e i suoi due figli, mentre i militari dell’Arma, a seguito della denuncia della vittima (ne avrebbe sporte anche altre in passato), hanno avviato le indagini per accertare le responsabilità dell’accaduto.