Roccapiemonte: in arrivo fondi per il Centro RAEE e per la bonifica di materiali con amianto

Prosegue, l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Roccapiemonte in materia ambientale e per la sicurezza dei propri cittadini. Il sindaco Carmine Pagano comunica infatti che, a seguito di presentazione di progetti, sono stati ottenuti due importanti contributi economici finalizzati l’uno all’implementazione del sistema RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o semplicemente rifiuti elettronici) per effettuare lavori di realizzazione del Centro di Raccolta RAEE e per interventi di bonifica di materiali contenenti amianto insistenti sul territorio comunale. Il progetto presentato grazie all’eccellente attività dell’Ufficio Europa dell’Ente, con la partecipazione al bando per ottenere fondi per il sistema RAEE, è stato ammesso a contributo, collocandosi alla quinta posizione della graduatoria e ottenendo un contributo pari a € 75.000, cioè il massimo contributo ammissibile. Con questo progetto il Comune di Roccapiemonte potrà iniziare i lavori per realizzare un Centro di Raccolta RAEE comunale che consentirà così una corretta gestione di questa tipologia di rifiuti conformemente alle norme di settore, evitando gli abbandoni e favorendone il recupero.

Il Comune di Roccapiemonte, attraverso il lavoro dello stesso Ufficio Europa, è stato tra gli unici otto ammessi a contributo nell’esercizio finanziario 2020, così come da graduatoria approvata con Decreto Dirigenziale n. 536 del 26.11.2020 della Regione Campania, si è visto assegnare un finanziamento pari ad € 48.685 a fronte di un contributo massimo ammissibile di € 51.706 e finalizzato alla rimozione di materiali contenenti amianto dagli edifici scolastici di proprietà dell’Ente.

Parla il sindaco Carmine Pagano