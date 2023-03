Nuovo centro raccolta rifiuti a Roccapiemonte: ottenuti 900mila euro dal Pnrr

E’ stato ammesso a finanziamento il progetto che prevede la realizzazione di un nuovo centro di raccolta per i rifiuti a Roccapiemonte. Nella graduatoria definitiva delle proposte ammesse a finanziamento, pubblicato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - Dipartimento Sviluppo Sostenibile, a firma del capo dipartimento Laura D’Aprile, e nell’ambito dell’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quella di Roccapiemonte si è posizionata al quinto posto a livello nazionale, con un punteggio di 79,07, ottenendo un contributo massimo erogabile di 873.917,53 euro. La linea A, quella che prevede anche la realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti e/o ammodernamento di impianti esistenti, ha visto il progetto presentato dal Comune di Roccapiemonte tra i più innovativi e interessanti, così da essere premiato con il quinto posto nazionale.

Il commento

Soddisfatti il sindaco Carmine Pagano e l’assessore Annabella Ferrentino: “Una grande soddisfazione per il nostro Ente, un obiettivo raggiunto che ci eravamo posti in questi anni di lavoro amministrativo. Viene premiata la nostra continuità di lavoro, l’impegno costante, perché si tratta di uno dei punti che avevamo annunciato durante la campagna elettorale. Con il nuovo centro di raccolta ci saranno vantaggi importantissimi per la comunità, con un servizio di igiene urbana che potrà essere ancora più efficiente ed in linea con quelli che sono gli standard di oggi”.