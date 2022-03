Roccapiemonte contro il razzismo, il sindaco: "Non sia solo uno slogan"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Sindaco Carmine Pagano e l’intera amministrazione comunale celebrano la Giornata Internazionale per l’Eliminazione delle Discriminazioni Razziali affermando il proprio convinto e deciso no ad ogni forma di razzismo.

“E’ simbolico il fatto che questa giornata venga osservata in concomitanza con l’inizio della primavera. La speranza è che fiorisca una sempre più forte corrente di pensiero, in particolare tra i giovani, per ribadire il più totale dissenso nei confronti delle prevaricazioni, delle discriminazioni che minano la tranquillità delle nostre comunità, dove ognuno di noi deve sentirsi uguale all’altro, parte integrante di una società senza distinzioni. No al razzismo non può essere soltanto uno slogan, una frase fatta, ma un impegno concreto di tutti” ha dichiarato il Sindaco Carmine Pagano.