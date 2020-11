Roccapiemonte, aperta la nuova sede della Polizia Municipale

Il sindaco Carmine Pagano, il Comandante della Polizia Municipale Graziano Lamanna, il Consigliere Delegato Valentina Galotto e il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Mario Ferrante, fanno sapere che da questa mattina, il Comando della Polizia Locale di Roccapiemonte si è definitivamente trasferito nella nuova sede di via Roma, struttura confiscata alla criminalità organizzata e inaugurata alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca lo scorso 15 settembre. Dopo il completamento dei lavori di collegamento delle utenze telefoniche, indispensabili per qualsiasi attività pubblica, ed aver effettuato gli spostamenti di materiale dalla precedente sede di via della Pace, gli agenti di Polizia Municipale hanno potuto prendere possesso dei nuovi spazi, dove sono ospitati anche gli uffici delle Politiche Sociali e di Informagiovani del Comune.

Il commento

Soddisfatto il primo cittadino: “E’ un altro obiettivo raggiunto da questa Amministrazione che, con tenacia e impegno, ha seguito l’iter procedurale. L’ingegnere Ferrante, la dipendente comunale Giovanna Salzano, gli assessori Fabbricatore e Ferrentino, hanno portato avanti il progetto con attenzione e superato tutti gli ostacoli burocratici. Ringrazio tutti gli altri che hanno reso possibile il passaggio a questa nuova sede all’avanguardia per la Polizia Locale, una sede simbolica perché trattasi di struttura sottratta alla camorra, e perché accoglierà anche i servizi sociali”. Il numero di telefono della Polizia Locale resta lo stesso: 0812131278.