A Roccapiemonte sono stati completati gli interventi di riqualificazione del verde pubblico così come previsto dal programma. In particolare, sono stati effettuati lavori di sfalcio erba e interventi di riqualificazione del verde in Piazza Aldo Moro, Piazza Angelo Ferrentino, spartitraffico via S.Efrem, via Gallo, Parco Giochi Parco Maria, Piazza Monsignor La Barca, Piazza Zanardelli, rotatoria ingresso città via Ponte, Piazza Giovanni XXIII, Piazza Mons. Lombardi, Area Giochi Via San Quirico, Parco Giochi Aniello Torino, Piazza Polichetti.

Il sindaco

“Continueremo ad effettuare lavori di abbellimento e riqualificazione di tutti gli spazi pubblici della città, offrendo così aree pulite e più accoglienti ai cittadini, con particolare attenzione a famiglie e bambini. Se qualcuno vuole segnalarci altre aree comunali dove intervenire, può comunicarcelo così da risolvere in breve tempo. Mi preme poi, in questa occasione, chiedere la massima collaborazione di tutti: sembra assurdo doverlo sottolineare ma spero che per gettare i rifiuti vengano utilizzati gli appositi cestini; che le deiezioni canine vengano raccolte dagli accompagnatori dei nostri amici a quattro zampe; che si usufruisca delle giostrine in maniera idonea così da permetterci in futuro di inserirne altre. Non mi sembra di chiedere la luna, si tratta solo di piccoli-grandi gesti per vivere in una Roccapiemonte più bella e accogliente. Ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte. Grazie anticipatamente tutti” ha dichiarato il sindaco Carmine Pagano.