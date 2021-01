Rocca, si invaghisce di una ragazza e la segue ovunque: lo attende il processo

Un biglietto con una richiesta d’incontro è diventato prova decisiva nell’inchiesta a carico del 37enne di origini siciliane residente a Pagani, finito alla sbarra con accuse di stalking nei confronti di una donna di Roccapiemonte. La vicenda si è consumata la scorsa estate e, secondo le ricostruzioni, l’imputato portava la donna all’esasperazione, minacciandola in ogni modo.

Le accuse

L'uomo pretendeva dalla ragazza un appuntamento, spingendo la vittima ad aver paura di lui, temendo di subire male ingiusto e costretta ad alterare le proprie abitudini di vita, cambiando luoghi di ritrovo, orari e frequentazioni per non rischiare d’incontrarlo. In particolare, la donna cambiava numero di telefono, oltre a cercare qualunque forma di compagnia per mettere il naso fuori di casa, vessata dalla continua e incessante pressione. «Io non ho paura di nessuno, ti faccio passare un guaio»: così si era espresso l’uomo, come riportato testualmente nella denuncia sporta dalla vittima alle forze dell’ordine. Il caso era arrivato all’attenzione dei carabinieri dopo la decisione della ragazza di raccontare ogni cosa. Dopo la minaccia proferita a voce alla donna, datata 21 agosto scorso, era arrivato il biglietto decisivo, lasciato sul parabrezza dell’autovettura della donna, con la richiesta d’incontro. L’udienza per il giudizio immediato si terrà il prossimo 22 febbraio.