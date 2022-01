Roccapiemonte, ladri ripresi in video: indagini sulla gang dell'Irno

Cappello in testa, volto travisato da indumenti. In quattro scendono da un’auto, Audi di colore nero, il quinto resta in macchina a fare da palo innestando poi la retromarcia e spostandosi di qualche cinquantina di metri. I complici con fare repentino aprono una porta e penetrano all’interno di un appartamento facendo razzia di tutto. Oro e soldi. Il tutto dura una manciata di minuti.

Il video

E’ accaduto a Roccapiemonte nel giorno di San Silvestro. Un vicino filma la scena e consegna il materiale alle forze dell’ordine che avviano le indagini. A diffondere le immagini sui social network è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Verdi). La gang avrebbe colpito anche a Castel San Giorgio, secondo residenti, nei giorni precedenti.