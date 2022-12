Lavoratori licenziati a Rocca da Rsa, il sindacato chiama il Prefetto

La Cisl Fp di Salerno interviene a difesa dei lavoratori della casa di riposo Domus de Maria di Roccapiemonte. La struttura, dopo il violento maltempo che aveva colpito la zona negli ultimi tempi, aveva subito un allagamento, costringendo l'amministratore a chiudere i battenti, procedendo al licenziamento di circa 15 lavoratori, in parte assunti a tempo indeterminato, in parte a tempo determinato.

La situazione

Una parte di questi, poco più di una decina, si è rivolta alla Cisl per chiedere la tutela del proprio posto di lavoro. Il Segretario Generale Miro Amatruda ha così scritto al proprietario della struttura, al Sindaco del Comune di Roccapiemonte e al Prefetto di Salerno, chiedendo un incontro alla proprietà per sollecitare la revoca dei licenziamenti, dando la disponibilità al datore di lavoro di attivare gli ammortizzatori sociali previsti per legge, nelle more che l’imprenditore ripristini la struttura. Inoltre, ha messo a disposizione dei lavoratori, in modo completamente gratuito, l’ufficio legale della Segreteria Cisl Fp di Salerno per la tutela degli interessi economici degli stessi nonché del loro posto di lavoro.

"Dal momento che i pazienti della struttura sono stati temporaneamente assegnati ad altra struttura della sanità accreditata del Gruppo Silba (per la precisione a Villa Silvia), il sottoscritto chiede un incontro all’Amministratore della stessa per verificare la possibilità, tenuto conto dell’incremento dei posti di lavoro e dei ricoveri, di assumere il personale licenziato.Queste sono le azioni che la Cisl Fp di Salerno sta mettendo in campo al fine di scongiurare la perdita del posto di lavoro e di tutelare gli interessi di questi lavoratori che all’improvviso si sono trovati senza occupazione, vivendo notevoli disagi", ha dichiarato il segretario generale Miro Amatruda.