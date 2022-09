Roccapiemonte, lavori al campo sportivo "Ravaschieri": 60mila euro dalla Regione

Il Sindaco Carmine Pagano e il vice Sindaco con delega all’impiantistica sportiva Roberto Fabbricatore, comunicano che il progetto denominato “lavori di adeguamento e messa a norma del Campo Sportivo Duca Enzo Ravaschieri” del Comune di Roccapiemonte, presentato alla Regione Campania nell’ambito delle manifestazioni di interesse per l’utilizzo di economie derivanti dalla Summer Universiade Napoli 2019, è stato finanziato per una somma complessiva di 59.659,40 euro.

“Un ulteriore segnale del pregnante lavoro che sta coinvolgendo l’Ufficio Tecnico Comunale, il Sindaco, il sottoscritto e il dipendente comunale Ciro Faiella, per portare a termine lo straordinario progetto di riqualificazione del nostro impianto sportivo cittadino intitolato al Duca Ravaschieri. Gli interventi proseguono spediti e siamo fiduciosi affinché tra qualche settimana la struttura, completamente ristrutturata, innovata e migliorata nell’aspetto e nelle funzionalità dei servizi, possa essere inaugurata. Candidiamo il Ravaschieri a diventare uno degli spazi sportivi più importanti del territorio, con la possibilità che rappresenti un volano per la città, non solo a livello socio-sportivo, ma anche a livello culturale e, perché no, commerciale” ha dichiarato il vice Sindaco Fabbricatore.