Roccapiemonte, via ai lavori di messa in sicurezza sulla SP 280

Partiranno a giorni i lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla SP 280 nel comune di Roccapiemonte. L'intervento, che costerà 76mila euro, prevede la realizzazione della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale.

Le dichiarazioni di Strianese

“Gli interventi coordinati dal settore Viabilità, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del consigliere delegato Carmelo Stanziola - dichiara il presidente della Provincia, Michele Strianese - inizieranno presumibilmente fra il 15 ed il 20 giugno. Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”