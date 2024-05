Roccapiemonte, partono i lavori per la scuola elementare “Alfonso Palumbo”

Si terrà giovedì 30 maggio, alle 11, la cerimonia di consegna dei lavori della scuola elementare “Alfonso Palumbo”, frazione Casali, afferente all’Istituto Comprensivo “Mons. Mario Vassalluzzo” di Roccapiemonte. I lavori prendono il via dopo quelli già realizzati alla Scuola dell’Infanzia di via Carmine Pagano, e rientrano nell’ambito dei progetti del 2018, successivamente rielaborati come previsto dalle nuove normative, e confluiti nelle progettualità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con il Comune di Roccapiemonte che aveva ottenuto un finanziamento di circa 2 milioni e 700 mila euro per lavori previsti ai plessi di via Carmine Pagano, via della Pace – Casali e di via Berlinguer.

Il commento

“Con gli interventi che saranno effettuati dalla Vittoria Società Consortile a.r.l. impresa che si è aggiudicata l’appalto – hanno dichiarato il sindaco Carmine Pagano e l’assessore ai lavori pubblici Anna Bruno – la comunità potrà fruire di una struttura più sicura e accogliente. Tempi? Faremo tutto il possibile affinché i lavori possano concludersi entro il prossimo autunno, intanto ci stiamo attrezzando per far affrontare al meglio l’inizio del nuovo anno scolastico al personale docente e non docente e ovviamente ai piccoli studenti e alle loro famiglie”