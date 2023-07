Guasti alle linee elettriche a Roccapiemonte. I disagi registrati nel comune della Valle dell'Irno hanno creato problemi a diversi cittadini. Su quanto accaduto, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Pagano ha deciso di fare chiarezza. Insieme al vice sindaco Roberto Fabbricatore

La situazione

“Sono stati giorni complicati, difficili, a causa di guasti alle linee elettriche di Enel Distribuzione. Abbiamo subito disagi non preventivati, ma è giusto chiarire bene cosa è accaduto al fine di sgombrare il campo da inesattezze e per non alimentare polemiche”. Dice Roberto Fabbricatore che, negli ultimi giorni ha seguito gli interventi effettuati da Enel Distribuzione. “Avevamo allertato Enel Energia rispetto ad alcuni problemi segnalati in via della Libertà, subito dopo la situazione è andata peggiorando, con guasti che hanno riguardato ben 8 linee elettriche di Enel e che hanno portato anche all’isolamento dei pozzi dell’Acquedotto Comunale per la cui riattivazione è stato necessario l’utilizzo di generatori di continuità di grande portata. Intanto, in una situazione anomala, di assoluta emergenza, siamo riusciti ad ottenere da Enel l’apertura di ben 4 diversi cantieri sul territorio di Roccapiemonte, con ben 22 operai che hanno effettuato i lavori necessari alla rete elettrica. Insieme al Comandante della Polizia Locale Sabato Pannullo, agli agenti in servizio, all’idraulico del Comune Antonio Palumbo, ad Antonio Migliore, titolare dell’azienda che si occupa di manutenzione elettrica in città, con il dipendente comunale Alessandro Mauro e la fattiva collaborazione del presidente del Nucleo di Protezione Civile Nicola Pagano e dei volontari, abbiamo seguito l’evolversi di questa situazione di emergenza, senza fermarci neanche un attimo e cercando di accelerare i tempi per il ripristino delle condizioni di normalità. Tra l’altro, abbiamo chiesto e ottenuto dai responsabili di Enel Distribuzione la possibilità di programmare al più presto la realizzazione di una linea di alta tensione per migliorare in futuro il servizio” ha concluso Fabbricatore.