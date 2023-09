Roccapiemonte: partono i servizi mensa e trasporto scolastico, via libera alla nuova pubblica illuminazione

I servizi di mensa e trasporto per l'anno scolastico 2023-2024 partiranno, lunedì 2 ottobre, nel comune di Roccapiemonte. Ad annunciarlo sono il sindaco Carmine Pagano e l'assessore alla pubblica istruzione Annabella Ferrentino. Anche quest’anno i servizi vengono gestiti attraverso Telemoney, una innovativa app dell’azienda Astrotel. I pagamenti possono essere effettuati con il metodo PagoPa direttamente dall’applicazione. Inoltre, in caso di necessità, si possono chiedere informazioni chiamando il numero ????/??????? dal lunedì al venerdi dalle 9 alle 1 e dalle 16 alle 19 oppure mediante la mail assistenza@telemoney.cloud.

La nuova illuminazione

Intanto, sempre a Roccapiemonte, partiranno i lavori inerenti i progetti di efficientamento energetico portati avanti dall’amministrazione comunale. L’assessore Anna Bruno, delegata all’urbanista, comunica infatti che prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di completamento della pubblica illuminazione comunale. È stata approvata la modifica del progetto degli interventi con la previsione di ulteriori punti luce. “Sotto la direzione dell'ingegnere Francesco Petti, saranno forniti le seguente aree e spazi: Piazza Don Pompeo La Barca, Piazza Aldo Moro, Piazzetta San Pio, parcheggio San Giovanni Battista, Via Santa Maria delle Grazie, parco giochi Via Rocca di San Quirico, chiesa Via Ponte. "Stiamo perseguendo con fatica l'obiettivo dell'efficientamento energetico del nostro territorio su vari fronti. Tutto per garantire una migliore vivibilità ai cittadini di Roccapiemonte" fa sapere l’assessore Bruno.