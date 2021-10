Non rispettano la raccolta differenziata: sette multe a Roccapiemonte

Sono state elevate sette sanzioni amministrative ad altrettanti utenti per aver conferito i rifiuti in modo irregolare nel territorio comunale di Roccapiemonte. Lo fa sapere il sindaco Carmine Pagano al termine di un’attività di controllo in città, che ha visto impegnati gli agenti del Comando di Polizia Municipale unitamente al personale del Consorzio Campale Stabile, l’azienda che gestisce i servizi per l’igiene urbana. L’intervento è stato effettuato anche attraverso l’apertura ed il controllo dei sacchetti della raccolta differenziata, ed è stato così possibile individuare i trasgressori poi multati.

“Il lavoro di questa Amministrazione è incentrato sul rispetto delle regole affinché si possa riuscire ad aumentare il grado di vivibilità generale. Sono orgoglioso di sottolineare come negli ultimi anni Roccapiemonte non sia stata mai così pulita, anche se ciò non significa che non vadano effettuati, come in questo caso, gli adeguati controlli per sanzionare chi non segue in modo corretto il regolamento della raccolta differenziata. Gli accertamenti si susseguono in maniera costante e, già negli ultimi mesi e prima del lockdown, la Polizia Municipale aveva multato alcune persone. Inoltre, con il nuovo sistema di videosorveglianza, avremo la possibilità di individuare in maniera sempre più precisa coloro che, da altre città, sversano eventualmente rifiuti a Roccapiemonte”.