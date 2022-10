Rifiuti conferite in modo irregolare: fioccano multe a Roccapiemonte

Nuove sanzioni a Roccapiemonte per il mancato rispetto della raccolta differenziata. Nella mattinata di oggi, infatti, sono state elevate tre multe a cittadini che non hanno conferito in maniera corretta i rifiuti.

Il commento

Duro il sindaco Carmine Pagano: “Questa Amministrazione si sta distinguendo per il costante impegno affinché Roccapiemonte sia sempre pulita, grazie all’impegno degli addetti del Consorzio Campale Stabile, l’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana, ed ai controlli che vengono effettuati dai nostri vigili urbani. Non possiamo permettere che il comportamento non corretto di alcuni cittadini possa mettere in cattiva luce il lavoro che viene svolto in maniera eccellente quotidianamente. Le ispezioni proseguiranno e quindi confido nel giusto atteggiamento dei rocchesi, così da evitare la necessità di elevare sanzioni”.