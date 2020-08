Roccapiemonte, aperto conto corrente per l'acquedotto comunale e il nuovo pozzo

Tutti i cittadini di Roccapiemonte, d’ora in avanti, possono fornire un contributo sempre più concreto per difendere l’acqua pubblica nella propria città. La Giunta Comunale, infatti, ha deliberato l’apertura di un conto corrente bancario con il quale poter effettuare donazioni che saranno utilizzate per lavori di manutenzione all’Acquedotto Comunale e per velocizzare la realizzazione di un quarto pozzo. Per tali attività il sindaco Carmine Pagano ha già rinunciato alle proprie indennità di carica, assegnando una somma consistente per interventi necessari alla tutela dell’acqua pubblica.

Il sindaco Pagano:

“Molti cittadini mi hanno chiesto di poter fornire un proprio contributo affinché si possa proseguire la battaglia per mantenere l’acqua pubblica potabile a Roccapiemonte e potenziare l’acquedotto comunale. Ci siamo perciò adoperati con un’iniziativa che permetterà a tutti di poter dare una mano. Più saranno le donazioni che giungeranno, più riusciremo ad avere una sempre maggiore autonomia. Purtroppo, negli ultimi anni, abbiamo assistito ad una significativa riduzione delle risorse idriche, che ha portato all’emissione di alcune ordinanze, come quella della sospensione dell’erogazione dell’acqua per alcuni giorni della settimana negli orari notturni. Una condizione che tra non molto dovremmo riuscire a bloccare, conto di dare ai cittadini importanti novità già ad inizio settembre. Rimane però il problema di dover realizzare un quarto impianto per attingere acqua potabile, senza dimenticare gli esorbitanti costi per la manutenzione dei pozzi comunali. Per quanto riguarda il conto corrente bancario aperto per questa iniziativa, tireremo le somme il prossimo 31 dicembre 2020, dando notizia della somma raccolta”.

Le informazioni

Il conto corrente per poter effettuare donazioni, aperto presso la sede di Roccapiemonte della BPER Banca Popolare dell’Emilia Romagna, è il seguente:

IBAN

IT82X0538776391000003250284

“Donazione Manutenzione Acquedotto Comunale Roccapiemonte”