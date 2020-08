Roccapiemonte, attivato nuovo pozzo per acqua ad uso non domestico

E’ attivo da qualche giorno a Roccapiemonte un nuovo pozzo per il rifornimento di acqua, per uso non domestico, utilizzabile per espletare servizi di emergenza, in caso di impellenti necessità oppure su richiesta di cittadini che ne avranno bisogno. A comunicarlo il sindaco Carmine Pagano che, a proprie spese, ha provveduto all’acquisto della pompa necessaria per l’allaccio al pozzo, sito nei pressi del campetto sportivo in via della Pace alla frazione Casali.

L’annuncio

Il primo cittadino dichiara: “Un impegno preso dal sottoscritto, su cui hanno lavorato incessantemente l’Assessore alla Protezione Civile Roberto Fabbricatore, il presidente della Protezione Nicola Pagano ed i suoi instancabili volontari. Con l’attivazione di questo pozzo, la cui portata è di 600 litri al minuto, forniamo un servizio non indifferente alla comunità, perché si potrà attingere acqua per uso non domestico, in occasione di eventi inattesi, penso agli incendi ma non solo. Questo ci permetterà di non gravare sui pozzi dell’acquedotto comunale la cui acqua potabile sarà utilizzata, d’ora in avanti, solo per uso domestico. I cittadini di Roccapiemonte, specie quelli possessori di piscine o che necessitano di acqua non potabile per proprie necessità, potranno attingere acqua dal nuovo pozzo di Casali, chiedendo direttamente al Comune o al Nucleo di Protezione Civile”, ha concluso Pagano.

Gallery