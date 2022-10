Roccapiemonte, botta e risposta Pd-amministrazione su Palazzo Marciani

Botta e risposta fra Pd e amministrazione comunale dopo la manifestazione d'interesse per l'alienazione dei locali foresteria siti al secondo piano di Palazzo Marciani, acquisito al patrimonio comunale circa 20 anni fa. " Apprendere - scrivono le consigliere comunali del Partito Democratico Luisa Trezza e Giuseppina Polichetti - che è intenzione della maggioranza consiliare sottrarre parte del palazzo al patrimonio pubblico per destinarlo ad un utilizzo privato, è solo la manifestazione di una chiara incapacità ed inadeguatezza politico -amministrativa che da anni il paese subisce sempre a vantaggio di posizioni di parte, che nulla hanno a che vedere con l’autentico e puro interesse collettivo. L'alienazione di questo bene rappresenta, pertanto, un nuovo fallimento politico che questa amministrazione consegue, distaccandosi ed isolandosi rispetto alle dinamiche di sviluppo locale che quotidianamente si presentano alla politica".

Non si è fatta attendere la replica dell'amministrazione. A rispondere il sindaco, Carmine Pagano, e l'assessore al Bilancio e Patrimonio Vincenzo Grimaldi.

"L’amministrazione da me guidata – ha dichiarato il primo cittadino – ha a cuore la crescita di Roccapiemonte attraverso la valorizzazione delle strutture di proprietà dell’Ente che insistono sull’intero territorio. Per tale motivo sottolineo che Palazzo Marciani, negli ultimi anni, è stato uno dei centri attrattivi per la comunità, con l’organizzazione di numerosi eventi realizzati, uno spazio sempre disponibile ai cittadini, come dimostrano le convenzioni stipulate con varie associazioni di Roccapiemonte. Quella della locazione della foresteria, sarà un ulteriore possibilità di miglioramento per il Palazzo e per renderlo sempre più quel gioiellino che, altri, nel tempo, avevano dimenticato”. “In qualità di delegato al bilancio, patrimonio e politiche giovanili - aggiunge Grimaldi - ho inteso sviluppare una nuova programmazione per Palazzo Marciani, rimarcando che tante iniziative interesseranno il settore delle politiche giovanili, affinché la storica struttura di Casali possa diventare ancor più “la casa dei cittadini di Roccapiemonte”, rivolgendo uno sguardo particolare proprio alle attività dei nostri ragazzi, con un apposito programma di mobilità studentesca che sarà fiore all’occhiello di una città non più governata con le logiche del passato. Sottolineo inoltre che l’area foresteria di Palazzo Marciani, a seguito di decisione unanime assunta dalla Giunta Comunale, attraverso un avviso, potrà essere affidata in locazione per un massimo di due anni, senza possibilità di rinnovo. Ci auguriamo che arrivino molte richieste, perché questa azione politico-amministrativa, il Comune di Roccapiemonte potrà introitare le somme necessarie per realizzare una manutenzione straordinaria della struttura".