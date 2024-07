Fa prostituire la fidanzatina per 20 euro, con l'aiuto degli amici: tre minori in carcere

Obbligava la fidanzatina minorenne a prostituirsi, con la complicità di due amici, in campo di denaro. Una storia davvero agghiacciante è venuta alla luce, a Roccapiemonte, grazie ad una indagine portata avanti dai carabinieri.

Il dramma

I protagonisti – che hanno fra i 14 e i 16 anni - sono stati rinchiusi presso il carcere di Nisida con l’ipotesi di reato di induzione e sfruttamento della prostituzione, su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Salerno. Secondo le prime ricostruzioni del militari dell’Arma – riporta La Città – i tre vendevano il corpo della ragazzina – anche attraverso i social – per 20/30 euro. Nel loro mirino sarebbe finito anche un ragazzino, sempre minorenne, e diversamente abile. Le indagini sono tuttora in corso.